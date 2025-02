Obraz sprzedany za 50 dolarów. Teraz okazało się, że to van Gogh

Obraz Vincenta van Gogha kupiony za 50 dolarów? Okazuje się, że obraz, który zakupił anonimowy nabywca był już kiedyś poddany ocenie pod kątem autentyczności. Wtedy stwierdzono, że nie jest to dzieło van Gogha. Teraz eksperci wskazują, że wcześniej się pomylili.

Portret rybaka

Obraz podpisany w dolnym rogu jako „Elimar”, miałby zostać namalowany przez Vincenta van Gogha podczas pobytu w szpitalu psychiatrycznym we Francji. W owym czasie malarz stworzył około 150 dzieł, w tym tak znane jak „Gwiaździsta noc” oraz „Irysy”. Malował wtedy także własne wersje obrazów innych artystów, które interpretował po swojemu, dodając pewne elementy, zmieniając kolory.

Obraz „potencjalnego” van Gogha został zakupiony przez anonimowego kolekcjonera w 2019 roku podczas wyprzedaży garażowej za zaledwie 50 dolarów. Nabywca podejrzewał, że trafił na obraz van Gogha. Oddał nawet dzieło do specjalistycznej oceny, lecz wówczas eksperci orzekli, że nie jest to dzieło słynnego malarza. Właściciel obrazu sprzedał go jednak, za nieznaną kwotę, w tym samym roku firmie LMI Group International, zajmującej się m.in. wyceną dzieł sztuki.

Obraz w ostatnim czasie został poddany ponownym oględzinom i ocenie. Firma opublikowała niedawno raport z badań; pracowało nad nim pokaźne grono ekspertów z wielu instytucji na całym świecie. Końcowy wniosek raportu brzmi, że „Elimar” to rzeczywiście dzieło Vincenta van Gogha, które powstało najpewniej w 1889 roku. Za tą tezą przemawia wiele czynników, m.in. znalezione na obrazie przyklejone włosy, które należały z pewnością do rudowłosej osoby, a taką był van Gogh. Ponadto litery w tytule „Elimar”, szczególnie E, M i A są takie same, jak na innych, wcześniejszych obrazach van Gogha.

Van Gogh malując swojego „Elimara” inspirował się podobnym obrazem rybaka, którego autorem jest Michaela Anchera.

Eksperci podają, że dzieło van Gogha jest warte co najmniej 15 milionów dolarów. Być może jego cena jeszcze wzrośnie, jak tylko dzieło uzyska ostateczną akceptację ekspertów z Muzeum Van Gogha w Amsterdamie. Jak dotąd nie wiadomo, jaką drogę przebył obraz i w jaki sposób trafił z Francji, gdzie powstał, na wyprzedaż garażową w Stanach Zjednoczonych.

