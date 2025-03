Zapomniana egipska dynastia Abydos. Czy to odkrycie zmieni historię?

W sercu starożytnego Egiptu znajduje się Abydos – miejsce kultu boga Ozyrysa. To tutaj archeolodzy od lat odkrywają ślady zapomnianej dynastii, która mogła rządzić w tzw. drugim okresie przejściowym (ok. 1650-1600 p.n.e.). Wciąż nie wiemy, czy Abydos był to krótko sprawujący władzę ród, czy niezależna linia władców, a może jedynie lokalni namiestnicy. Nowe odkrycia być może pozwolą rozwikłać tę zagadkę.

Nieznany faraon?

Amerykańsko – egipski zespół archeologów dokonał, jak wiele wskazuje, przełomowego odkrycia w nekropolii Gebel Anubis w Abydos w południowym Egipcie. Najnowsze wykopaliska odsłoniły grobowiec królewski z drugiego okresu przejściowego, czyli jednego z najbardziej burzliwych okresów w dziejach Egiptu.

W grobowcu złożono szczątki jednego z faraonów dynastii Abydos, która rządziła Górnym Egiptem w latach około 1700-1600 p.n.e. Mohamed Ismail Khaled, Sekretarz Generalny Najwyższej Rady Starożytności w Egipcie przekazał mediom, że nowe znalezisko to wielki przełom w wiedzy o starożytnym Egipcie. Teraz już definitywnie wiadomo, że władcy z dynastii Abydos rzeczywiście istnieli i władali częścią Egiptu w tym samym czasie, co oficjalnie „uznani” przez egiptologię władcy z XV, XVI i XVII dynastii.

Hipoteza o dynastii Abydos pojawiła się po raz pierwszy dzięki badaniom Detlefa Franke, a później została rozwinięta przez egiptologa Kima Ryholta w 1997 roku, który zasugerował, że dynastia Abydos mogła istnieć równolegle do słynnej XVII dynastii rządzącej w Tebach i była jednym z lokalnych ośrodków oporu przeciwko Hyksosom, najeźdźcom z Azji zaliczanych do ludów semickich i hetyckich, którzy przejęli władzę na północy Egiptu.

O władcach Abydos stało się ponownie głośno w 2014 roku, kiedy na obszarze zwanym Górą Anubisa znaleziono grobowiec króla Senebkaja. Już wtedy wysunięto przypuszczenie, że siedziba tej dynastii znajdowała się właśnie w Abydos, a jej nekropolia leżała w pobliżu grobowca faraona Senusreta III. Wraz z grobowcem Senebkaja odkryto wtedy także osiem innych królewskich pochówków, co dało lepszy wgląd w to, jak wielu przedstawicieli miał ród Abydos.

Kolejny grobowiec z tej dynastii znaleziono aż siedem metrów pod poziomem gruntu. Grobowiec składa się ze zbudowanej z wapienia komory wysokiej na pięć metrów. Wewnątrz znaleziono rysunki ukazujące boginie Izydę i Neftydę

Nekropolia królów

Abydos jest jednym z najstarszych miast Egiptu. Przez lata było miejscem kultu religijnego oraz pochówku ważnych osobistości; było ono używane już pięć tysięcy lat temu. Najbardziej znanym miejscem w Abydos jest królewska nekropolia znana jako Umm el-Qa'ab (Umm El Gaʻab). Nekropolia ta jest miejscem szczególnym. Na jej obszarze znajduje się wzgórze, pod którym król Senuseret III (panował w latach 1874-1855 p.n.e.) zbudował masywny grobowiec. Abydos znane jest także ze względu na świątynię faraona Setiego I, w której znaleziono słynną Listę Królów, chronologiczny spis zawierający imiona większości egipskich władców od Menesa do ojca Setiego I, Ramzesa I.

Obecnie Abydos jest najbardziej znane ze swojej spektakularnej świątyni upamiętniającej faraona Setiego I. W tej świątyni znajduje się słynna Lista Królów Abydos. Na ścianach tej świątyni znajdują się również starożytne inskrypcje w językach fenickim i aramejskim, znane jako „graffiti z Abydos”, które stanowią dowód na interakcje kulturowe w starożytności, czyli – mówiąc prozaicznie – są dowodem na to, że turyści pojawiali się w Egipcie już przed tysiącami lat.

Niestety, znaczna część starożytnego Abydos znajduje się obecnie pod nowoczesnymi budynkami, co sprawia, że wiele oryginalnych struktur i artefaktów jest niedostępnych. Pomimo to archeolodzy wciąż prowadzą na miejscu badania licząc, że uda ocalić się od zupełnego utracenia kolejne przedmioty i pomieszczenia.

Czytaj też:

Wyjątkowe odkrycia w Egipcie. Sakkara ukazuje kolejne tajemniceCzytaj też:

Nowy gatunek praczłowieka? Znaleziono tajemniczą czaszkęCzytaj też:

Zaginiony grób Aleksandra Wielkiego. Kolejny badacz twierdzi, że go znalazł