Zaginiony grób Aleksandra Wielkiego. Kolejny badacz twierdzi, że go znalazł

Miejsce pochówku Aleksandra Wielkiego czy Kleopatry to bodaj największe zagadki światowej archeologii.

Nowe informacje?

Wielu badaczy podawało już różne lokalizacje grobowca Aleksandra Wielkiego. W ostatnim czasie tą sprawą zajmuje się dyrektor Greckiego Instytutu Badań nad Cywilizacją Aleksandryjską, Calliope Limneos-Papakosta.

Jej zdaniem Aleksander Macedoński został pochowany w Aleksandrii w Egipcie. „Wierzę, że mam większe szanse na odnalezienie grobowca niż ktokolwiek inny” – powiedziała w wywiadzie dla „Live Science”.

Limneos-Papakosta powołuje się przede wszystkim na źródła historyczne, które wskazują, że władca imperium został pochowany w Aleksandrii. Właśnie tam jego grobowiec odwiedzać miał m.in. Juliusz Cezar czy Oktawian August. Zdaniem historyk, miejsce pochówku Aleksandra zostało celowo ukryte w pierwszych wiekach istnienia chrześcijaństwa, aby złodzieje nie mogli go splądrować oraz by nie stał się miejscem masowych pielgrzymek.

Poszukiwania zespołu skupiają się w okolicach Ogrodów Shallalat w pobliżu Muzeum Narodowego w Aleksandrii, gdzie w starożytności przecinały się dwa ważne trakty. W 2009 roku naukowcy pod okiem Limneos-Papakosty znaleźli w tym miejscu posąg Aleksandra Wielkiego. Być może to ostateczna wskazówka, że w okolicy faktycznie znajduje się miejsce pochówku syna Filipa Macedońskiego i Olimpias. Nie jest to wykluczone, gdyż z nieznanych całkiem przyczyn, obszar ten nie był nigdy kompleksowo badany.

Aleksander Macedoński stworzył jedno z najbardziej rozległych imperiów świata. Zmarł w 323 roku p.n.e. w Babilonie. Jego ciało zostało najpewniej poddane mumifikacji. Po dwóch latach karawana z jego szczątkami ruszyła w drogę do Egiptu, gdzie Aleksander miał zostać pochowany obok wielkich egipskich faraonów. W „międzyczasie” jednak władzę w Egipcie objął jeden z dowódców Aleksandra, Ptolemeusz Soter. Miał on przejąć „mumię” Aleksandra i zawieźć ją do Egiptu, być może do Aleksandrii, lecz nie jest to pewne.

Ze źródeł historycznych wiadomo, że w czasach starożytnych miejsce pochówku Aleksandra Wielkiego było znane. Z czasem jednak wiedza o tym miejscu zaginęła. Istnieje jednocześnie hipoteza mówiąca, że nawet jeśli Aleksandra faktycznie pochowano w Aleksandrii, to obecnie jego grobowiec znajduje się już pod wodą.

