Dzień, który na zawsze zmienił świat mody

Dżinsy stały się nie tylko sposobem na wygodny ubiór, ale z biegiem lat zmieniły też całą modę.

Początki dżinsów

Levi Strauss był niemieckim emigrantem żydowskiego pochodzenia, który przybył do Stanów Zjednoczonych w połowie XIX wieku. Początkowo handlował tkaninami i artykułami galanteryjnymi w San Francisco. W czasie trwania gorączki złota w Kalifornii dostrzegł zapotrzebowanie na wytrzymałą odzież roboczą dla górników, farmerów i kowbojów. Z kolei Jacob Davis, krawiec pochodzenia łotewskiego, który mieszkał w Nevadzie, miał praktyczne doświadczenie w szyciu odzieży roboczej. To on wpadł na pomysł, by w miejscach narażonych na największe obciążenie – takich jak kieszenie i rozporki – zastosować metalowe nity, które znacząco przedłużały żywotność spodni.

Davis, nie mając środków na samodzielne opatentowanie wynalazku, zwrócił się do swojego dostawcy tkanin, którym był właśnie Levi Strauss. Obaj wspólnie złożyli wniosek patentowy, który został zatwierdzony 20 maja 1873 roku. Tak narodziły się pierwsze spodnie dżinsowe z nitami – proste, praktyczne i wytrzymałe. Początkowo były szyte z brązowego płótna namiotowego, później z niebieskiego denimu, który okazał się bardziej trwały i dużo bardziej estetyczny.

Ewolucja

Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci dżinsy zyskały ogromną popularność wśród robotników, mechaników, farmerów i innych przedstawicieli zawodów fizycznych. Ich trwałość, wygoda i funkcjonalność były nie do przecenienia. Ikoniczny okazał się model Levi's 501, który wprowadzono w 1890 roku i który przetrwał do dziś jako jeden z najpopularniejszych fasonów dżinsów na świecie.

W połowie XX wieku dżinsy zaczęły zdobywać coraz większą popularność i wychodzić poza ramy odzieży roboczej. W latach 50. i 60. XX wieku stały się symbolem buntu młodzieży, m.in. za sprawą filmów z Jamesem Deanem i Marlonem Brando. W kolejnych dekadach dżinsy były noszone przez hippisów, punków, rockmanów i coraz częściej projektantów mody. Tym samym przestały być ubiorem klasy pracującej, a stały się wszechobecnym elementem garderoby, który można stylizować na niezliczone sposoby.

Dzisiaj dżinsy noszą ludzie niezależnie od statusu społecznego, wieku czy miejsca zamieszkania. Są jednym z elementów garderoby, który z równym powodzeniem może być noszony w pracy, jak na wakacjach.

Z perspektywy kulturowej, dżinsy można rozpatrywać nawet jako jeden z największych amerykańskich „wynalazków” eksportowych. Ich wpływ widać w sztuce, filmie, muzyce i modzie. Są obecne na wybiegach oraz w każdym sklepie odzieżowym na świecie. Nosząc na co dzień dżinsy, warto może czasem spojrzeć z szacunkiem na pomysłowość ich twórców i skromne początki tych kultowych już spodni.

