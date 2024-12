Zawody katów pod Starodubem

W XVI w. miasto było potężną twierdzą i odegrało rolę w wojnie 1534 r. Król Zygmunt Stary próbował wówczas odzyskać Smoleńsk.

Po początkowych sukcesach Moskwa zgromadziła potężne siły i w lutym 1535 r. armie cara wkroczyły na Litwę, dochodząc aż do Mołodeczna i prowadząc kampanię z nieopisanym okrucieństwem. Z pomocą przyszła Korona, która przysłała armię pod wodzą hetmana Jana Amora Tarnowskiego. Uderzył on najpierw na Homel, a po jego zdobyciu podszedł pod Starodub, oblegając 30 lipca tę twierdzę. Nie poszło mu łatwo, ponieważ miasto otaczały potężne, drewniano-ziemne fortyfikacje, wobec których słabo sprawdzał się ostrzał z dział. W dodatku broniła go liczna załoga pod wodzą Fiodora Wasylewicza Owcziny-Oboleńskiego.