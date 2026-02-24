Dwudziestolecie międzywojenne

  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Rydz cierpiący

Dodano: 
Edward Rydz-Śmigły
Edward Rydz-Śmigły Źródło: Wikimedia Commons
Powiedzmy sobie szczerze: nie jest to wielka poezja ani nawet poezja dobra. Ale nie jest to też grafomania – wiersze są napisane poprawnie, wedle wzorców epoki, i tyle.

Do niedawna, przyznaję się, w ogóle nie wiedziałem, że Edward Śmigły-Rydz, nieszczęsny „drugi Marszałek”, który doprowadził Polskę do katastrofy roku 1939, pozostawił po sobie wiersze. Dopiero ostatnio znajomy podesłał mi fotokopię książeczki wydanej w 1989 r. w Londynie przez bliżej mi nieznaną Oficynę Poetów i Malarzy. Autorem edycji i wstępu był Krzysztof Munnich, o którym dowiedziałem się z Internetu, że był wieloletnim sekretarzem generalnym londyńskiego Instytutu Piłsudskiego, synem pułkownika Wojska Polskiego i że zmarł w roku 2022. Zebrane w tomiku „Dążąc do końca swoich dróg” wiersze pochodzą właśnie z archiwów wspomnianego Instytutu, jednak nie z rękopisów samego Rydza, ale z odpisów wykonanych przez osoby, które miały z nim kontakt i którym on swoje rękopisy udostępnił.

