Elity Unii Europejskiej żyją w historycznej schizofrenii. Z jednej strony swój wymarzony projekt „państwa europejskiego” nazywają uparcie „Stanami Zjednoczonymi Europy”. Z drugiej strony w symbolice tego postulowanego państwa odwołują się do tradycji Karola Wielkiego. To właśnie jego uczyniły patronem najważniejszej nagrody, którą honorują swych najbardziej obiecujących przedstawicieli, i to on pojawia się w tle najsilniej artykułowanych państwowotwórczych rojeń, jak m.in. „obszar karoliński” czy „Europa karolińska”.