Najstarsze łodzie świata mają 40 tys. lat. To więcej, niż można było przypuszczać

Wszystko działo się tysiące lat wcześniej, niż podobne osiągniecia mieli np. znani z zaawansowanego, jak na ówczesne możliwości, szkutnictwa Polinezyjczycy. Badania przeprowadzone na Filipinach podważają jednocześnie tezę, jakoby postęp technologiczny osiągnięto w tamtym czasie jedynie w Afryce i Europie.

Starożytne podróże po oceanie

Naukowcy wciąż nie wiedzą, w jaki sposób ówcześni ludzie byli w stanie to robić, jak budowali łodzie i kiedy dokładnie nauczyli się wytwarzać takie statki, którymi dało się żeglować na duże odległości po otwartym oceanie. Z drugiej jednak strony, badacze mają dowody na to, że ówcześnie żyjący ludzie przemieszczali się między wyspami Azji Południowo-Wschodniej, docierając np. na Filipiny, do Indonezji czy Timoru Wschodniego. Te dowody to m.in. narzędzia kamienne datowane na około 38 tysięcy lat p.n.e., narzędzia do połowu ryb oraz szczątki głębinowych ryb oceanicznych. Szczątki tych ryb świadczą, że ktoś musiał wypływać na połów daleko od brzegu, gdyż w płytkich wodach tuż przy lądzie, takie ryby się nie pojawiały.

„Pozostałości dużych drapieżnych ryb pelagicznych w tych miejscach wskazują na zdolność do zaawansowanej żeglugi morskiej i wiedzę o sezonowości i szlakach migracji tych gatunków ryb” – piszą Riczar Fuentes i Alfred Pawlik w artykule opublikowanym na łamach „Journal of Archaeological Science”.

To wszystko skłania naukowców ku tezie, że społeczności żyjące w Azji Południowo-Wschodniej kilkadziesiąt tysięcy lat temu potrafiły budować zaawansowane łodzie, które łączyli m.in. linami roślinnymi. Ponadto musieli oni znać dobrze ocean oraz znać się na nawigacji, aby docierać do odległych wysp, a później wracać do swych domostw.

Naukowcy podają, że co prawda pierwsze odkrycia innych wysp przez starodawne ludy były zapewne dziełem przypadku, ale kiedy już ludzie ci pojęli, że gdzieś za horyzontem znajdują się inne lądy, ich poszukiwania nabrały charakteru planowego i były pieczołowicie organizowane. Pomysłowość mieszkańców Filipin przed 40 tysiącami lat świadczy, że miejsce to było innowacyjnym centrum na wiele lat wcześniej, zanim podobne rodzaje łodzi były budowane w innych miejscach na świecie.

Niedawno badacze rozpoczęli eksperymenty, których celem jest przetestowanie różnego rodzaju surowców, które mogły być używane w przeszłości do projektowania łodzi oraz budowa modeli statków, którymi niegdyś się przemieszczano.

