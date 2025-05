Skarb znaleziony blisko granicy z Polską

W lutym 2025 roku w północnych Czechach, w pobliżu miejscowości Dvůr Králové, dwóch turystów natknęło się na nietypowe znalezisko podczas pieszej wędrówki po zboczach góry Zwicziny. Ich uwagę przykuł nietypowy stos kamieni, spod którego wystawała metalowa puszka. Kiedy mu się przyjrzeli, odkryli żelazne pudełko zawierające blisko 600 złotych monet, kilkanaście tabakier, dziesięć bransoletek, łańcuszek oraz inne kosztowności. Całość ważyła ponad 7 kilogramów. Powiadomione o znalezisku odpowiednie służby, po oddaniu zabytków pod opiekę konserwatorów, przekazały, że skarb wyceniono na ponad 300 tysięcy euro.

Ukryte złoto

Skarb z czeskich gór trafił do Muzeum Wschodnich Czech w mieście Hradec Králové, gdzie poddano go szczegółowym badaniom. Specjaliści ustalili, że kosztowności spoczywały pod ziemią nie więcej niż sto lat, co sugeruje, że mogły zostać ukryte w czasie drugiej wojny światowej lub bezpośrednio po niej. Niedawno skarb został udostępniony dla zwiedzających w muzeum.

To odkrycie to jedno z kilku znaczących znalezisk archeologicznych w tym regionie Czech. W 2023 roku w okolicach Opawy czeski rolnik podczas prac polowych natrafił na złoty ozdobny pas datowany na środkową lub późną epokę brązu. Pas, wykonany z cienkiego stopu zawierającego 84 procent złota i 15 procent srebra, ma 49 cm długości i 9 cm szerokości. Ozdobiony był zapięciami w kształcie róż.

W tym samym roku, podczas prac przy budowie autostrady D35 w okolicach Hradca Králové, archeolodzy odkryli ponadto monumentalny kurhan o długości 190 metrów i szerokości 15 metrów. Kurhan datowany jest na około 4000 lat p.n.e.; został on przypisany kulturze pucharów lejkowatych. Jest to jeden z najdłuższych tego typu obiektów w Europie.

