QUIZ: Niełatwy test z wiedzy ogólnej. Poradzisz sobie?

Mówiąc o siedmiu cudach świata jako pierwsze na myśl przychodzą piramida Cheopsa, Kolos Rodyjski czy Ogrody Semiramidy. To jednak tylko niewielka część wspaniałych cudów architektonicznych, jakie wznieśli dawni mistrzowie. Jakie inne miejsca – do tego takie, które przetrwały (choć częściowo) do dzisiaj – możemy jeszcze wymienić?

Göbekli Tepe

Göbekli Tepe (dzisiejsza Turcja) to najprawdopodobniej najstarsza budowla, jaką kiedykolwiek wzniósł człowiek. Wybudowano je około 11-12 tysięcy lat temu. Nie znamy jej dokładnego rozmiaru ani jego przeznaczenia. Mogło to być miejsce kultu lub spotkań żyjących na rozległych równinach łowców, którzy właśnie wokół tej budowli gromadzili się w jakimś celu. Charakterystycznym elementem Göbekli Tepe są wapienne filary w kształcie litery T. Zarówno na nich, jak ścianach pomieszczeń, wyryte zostały (głównie) różne symbole, kontury zwierząt, ale też kilka postaci ludzkich.

Sigiriya

Sigiriya to znajdująca się na Sri Lance potężne miasto-twierdza położone na liczącej 180 metrów skale. Znajdują się tam ruiny pałacu królewskiego oraz pozostałości murów obronnych. Kompleks wzniesiono za panowania króla Kassapy w V wieku. W czasach świetności miasto było wypełnione ogrodami, fontannami i freskami. Na szczyt można było dostać się tylko pilnie strzeżonymi schodami, których opiekunami były wykute w skale lwy (do dziś niemal niezachowane). Po śmierci króla Kassapy miejsce to przekształcono w buddyjski klasztor.

Egipski labirynt

Labirynt Egiptu to nazwa skomplikowanej struktury, która stała niegdyś u stóp piramidy Amenemhata III w Hawarze. Labirynt został zbudowany przez faraona Amenemhata III, który rządził około 1800 roku p.n.e. jako szósty faraon XII dynastii. Greccy i rzymscy historycy opisywali to miejsce jako mającą dwa piętra konstrukcję, która przypomina labirynt i wypełniona jest marmurowymi dziedzińcami oraz tysiącem komnat zdobionych hieroglifami i malunkami. Herodot uważał, że miejsce to przewyższa swym kunsztem piramidy. Niestety do dzisiaj Labirynt prawie w ogóle nie przetrwał. Na przestrzeni lat musiał być wielokrotnie plądrowany i stopniowo rozbierany.

