Uwaga! Milion dolarów nagrody za rozszyfrowanie starożytnego pisma

Rząd Tamilnadu, stanu leżącego w północno-zachodnich Indiach ze stolicą w Ćennaj (Madras), oferuje wysoką nagrodę komuś, kto odczyta starożytne pismo. Tabliczka powstała w okresie istnienia tzw. kultury Doliny Indusu (inaczej: kultura harappańska). Jest to jedna z najstarszych, obok egipskiej i mezopotamskiej, kultur w dziejach świata. Pomimo jednak, że rozwijała się ona na bardzo rozległym terenie, jest słabo poznana.

Tajemnice Indii epoki brązu

Cywilizacja Doliny Indusu rozwijała się w okresie około 3300-1300 lat p.n.e., czyli w indyjskiej epoce brązu, na obszarze obecnego terytorium Pakistanu, w północno-zachodnich Indiach oraz we wschodnim Afganistanie.

Kultura ta przez wiele wieków pozostawała w zapomnieniu, gdyż mieszkańcy Indii liczyli swe historyczne dzieje od momentu przybycia na subkontynent indyjski ludu Ariów, co nastąpiło około XIII wieku p.n.e., a więc w czasach, kiedy kultura Doliny Indusu już upadła lub znajdowała się w schyłkowej fazie.

Dopiero w pierwszej połowie XIX wieku trafiono na pierwsze ślady zapomnianej kultury. Większe badania archeologiczne przeprowadzono jednak wiek później. Sensacją na światową skalę było odkrycie ośrodka miejskiego nazwanego Mohendżo Daro. Od tamtej pory znaleziono ponad 1500 stanowisk archeologicznych świadczących o rozległości kultury harappańskiej. Pomimo to wciąż wiadomo o niej bardzo mało. Związane jest to przede wszystkim z brakiem źródeł pisanych opowiadających o dziejach sprzed 4-5 tysięcy lat. Ponadto do dziś nie udało się odczytać pisma, jakim posługiwali się przedstawiciele kultury Doliny Indusu.

Naukowcy wskazują, że przez ostatnie 150 lat znaleziono około 4 tysięcy różnych inskrypcji w tajemniczym języku. Napisy są jednak krótkie – znajdują się głównie na ceramice, pieczęciach, małych tabliczkach. Najdłuższa inskrypcja zawiera 34 symbole, lecz średnio każdy napis to tylko 5 symboli, co bardzo utrudnia zadanie językoznawcom.

Pismo z Doliny Indusu bywa nazywane „najważniejszym systemem pisma, którego nie udało się rozszyfrować”. Pomimo coraz nowszych metod badawczych i kolejnych odkryć archeologicznych pismo wciąż pozostaje nieodczytane. Istnieje wiele hipotez dotyczących pisma sprzed 4-5 tysięcy lat. Naukowcy od pisma kultury Doliny Indusu wywodzili już pismo brahmi, różne języki indoaryjskie czy język sumeryjski. Ostatnia hipoteza mówi, że starożytny system pisma to protoplasta pisma używanego niegdyś na terenie stanu Tamilnadu w Indiach.

Ogłoszenie nagrody za odczytanie pisma cywilizacji harappańskiej wzbudziło zainteresowanie na całym świecie. Do „zawodów” stanęli nie tylko językoznawcy czy historycy, ale też inżynierowie i informatycy czy kryptolodzy.

Odczytanie pisma może być jedną z największych sensacji ostatnich dziesięcioleci. Z pewnością rozszyfrowanie inskrypcji znacząco poszerzy wiedzę o tajemniczej kulturze sprzed tysięcy lat, która przez wieki pozostawała zapomniana.

