Drang nach Osten

Problem w tym, że są na ogół obszerne i przeznaczone dla wyrobionego czytelnika. Reszta tego nie rozumie i do tego nie sięga. Co ważne, jest też wiele publikacji niemieckich na ten temat i są one czytane. Cukierkowe, ckliwe wystąpienia z obu stron przy różnych okazjach nie zmieniają tego obrazu. Jesteśmy usypiająco informowani, że przecież jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. A że tak naprawdę nic istotnego nie możemy osiągnąć, to tylko przez naszą niecierpliwość.