To już pewne. Ślady kanibalizmu potwierdzone w okolicach Ojcowa

Jaskinia Maszycka znajduje się w Ojcowskim Parku Narodowym. To jedna z najbardziej znanych jaskiń w Polsce, przede wszystkim ze względu na bezcenne znaleziska archeologiczne.

Kanibale z kręgu kultury magdaleńskiej

Kości sprzed tysięcy lat znaleziono w Jaskini Maszyckiej pod koniec XIX wieku. Wkrótce udowodniono, że należały one do przedstawicieli kultury magdaleńskiej, czyli grupy ludzi, która przybyła na tereny dzisiejszej Polski około 18 tysięcy lat temu z Europy Zachodniej. Grupy te znane były z wykorzystania ludzkich kości do wytwarzania naczyń czy elementów biżuterii. Przez lata badacze sprzeczali się jednak, czy ludzie z kultury magdaleńskiej wykorzystywali ludzkie kości tylko do wyżej wymienionych celów, czy również spożywali mięso. Początkowo na potwierdzenie tej drugiej tezy brakowało dowodów. Zmieniło się to w ostatnim czasie.

Kolejne badania kości znalezionych w Jaskini Maszyckiej prowadzili niedawno badacze z hiszpańskiego Catalan Institute of Human Paleoecology and Social Evolution (IPHES) oraz archeolodzy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego i Uniwersytetu w Getyndze. Swoje ustalenia opublikowali na łamach pisma „Scientific Reports”.

Antropolodzy stwierdzili, że ślady pozostawione na kościach z Jaskini Makoszyckiej świadczą o tym, że ludzie kultury magdaleńskiej spożywali ludzkie mięso. Współautor badań Dariusz Bobak wskazuje, że świadczą o tym przede wszystkim mikronacięcia świadczące, że próbowano oddzielić mięso od kości. Istnieją także ślady pokazujące, że próbowano dostać się do mającego dużo kalorii szpiku kostnego oraz mózgu. Naukowcy zbadali 63 kości należących do 10 różnych osób. Nie nosiły one śladów świadczących, że ktoś chciał wytworzyć z nich np. narzędzia.

Znaleziska z Jaskini Maszyckiej to potwierdzenie tezy, że ludzie należący do kręgu kultury magdaleńskiej praktykowali kanibalizm. Dowody na to znaleziono też w innych miejscach Europy. Nie wiadomo jednak, co było przyczyną spożywania ludzkiego mięsa. Wydaje się, że nie wynikało to z głodu, gdyż inne ślady znalezione np. w Jaskini Maszyckiej (np. kości zwierząt) świadczą o tym, że ludzie ci mieli, co jeść. Prawdopodobne więc, że był to kanibalizm rytualny. Żyjący tysiące lat temu ludzie mogli np. spożywać mięso swych przodków, aby oddać im cześć, zyskać przypisywane im zalety, zaś mięso swych wrogów, aby przejąć ich siłę lub odwrotnie – aby, go upokorzyć po śmierci.

Przedstawiciele kultury magdaleńskiej użytkowali Jaskinię Maszycką dość krótko. Jak wskazują naukowcy, świadczą o tym znalezione tam wykonane z kości zwierząt narzędzia. Były to rzeczy cenne, więc jest raczej niemożliwe, aby ktoś dobrowolnie je porzucił. Ludzie ci najpewniej nagle zginęli albo zostali zmuszeni do ucieczki. Akt kanibalizmu w tym miejscu był raczej jednostkowym wydarzeniem. Uzyskane informacje wzbogacają jednak wiedzę na temat kultury magdaleńskiej.

