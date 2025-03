Mamuty i łowcy. Przełomowe odkrycie w Dolnej Austrii

Niedawne odkrycie w Langmannersdorf an der Perschling w Dolnej Austrii rzuca nowe światło na życie łowców z epoki lodowcowej. Zespół archeologów z Austriackiej Akademii Nauk (ÖAW) odkrył szczątki co najmniej pięciu mamutów oraz narzędzia kamienne. Te artefakty dostarczają bardzo cennych informacji na temat strategii łowieckich i codziennego życia żyjących ówcześnie ludzi.

Mamuty i łowcy

W trakcie wykopalisk badacze trafili na dwa obszary mające powierzchnię kilku metrów kwadratowych, które są oddalone od siebie o zaledwie 15 metrów, w których znajdowały się gęsto ułożone kości mamutów. W jednym z nich zidentyfikowano ślady ćwiartowania co najmniej dwóch mamutów, podczas gdy w drugim odkryto szczątki co najmniej trzech osobników, w tym kompletne i fragmentaryczne ciosy. Obecność narzędzi kamiennych między kośćmi sugeruje, że miejsce to było często wykorzystywane przez łowców mamutów do przetwarzania mięsa i obróbki kości słoniowej. „Fakt, że nie znajdujemy tu tylko pojedynczych kości, ale wyraźnie intensywnie użytkowane obszary, gdzie przetwarzano co najmniej kilka zwierząt, przerósł nasze oczekiwania” – podali badacze.

Naukowcy są zdania, że przetworzona kość słoniowa była używana jako groty włóczni lub do produkcji niektórych narzędzi.

Odkrycie to jest częścią europejskiego projektu badawczego MAMBA ("Exploring Mammoth Bone Accumulations in Central Europe"), którego celem jest przyjrzenie się praktykom łowieckim i wykorzystania kości oraz mięsa mamutów przez ludzi. Badacze mają nadzieję, że przy okazji poznają lepiej biologię tych wymarłych zwierząt. Podobne stanowiska są poszukiwane także w Polsce i Czechach, co pozwoli na lepsze zrozumienie technik łowieckich oraz szlaków, jakimi podążały mamuty i w późnym plejstocenie.

Wyniki tych badań dostarczają nowych informacji na temat codziennego życia łowców z epoki lodowcowej, ich strategii łowieckich oraz sposobów wykorzystania zasobów naturalnych. Analiza znalezisk z Langmannersdorf przyczynia się do lepszego zrozumienia, jak nasi przodkowie przystosowywali się do surowych warunków klimatycznych i jak wykorzystywali dostępne zasoby do przetrwania.

