Piramida, o której nikt nie wiedział. Co zagadka z pustyni judzkiej zmieni w archeologii

Odkryta piramida, choć nie dorównuje rozmiarami egipskim odpowiednikom, jest imponującym przykładem starożytnej architektury. Zbudowano ją z masywnych, precyzyjnie obrobionych kamiennych bloków, z których każdy waży kilkaset kilogramów. Archeolodzy szacują, że budowa tej struktury wymagała dużej organizacji i zaawansowanej wiedzy inżynieryjnej, co sugeruje, że jej twórcami mogli być doświadczeni rzemieślnicy i architekci. Sposób, w jaki pracowali wskazuje, że pochodzili z Grecji albo Egiptu.

Skarby skryte wewnątrz

Wśród przedmiotów odnalezionych wewnątrz piramidy oraz w jej pobliżu znajdują się m.in. papirusy zapisane w języku greckim, brązowe monety z okresu panowania w Egipcie dynastii Ptolemeuszy, fragmenty broni, w tym groty włóczni i noże, drewniane narzędzia wykorzystywane np. podczas budowy czy napraw oraz tekstylia, które zachowały się w nadzwyczaj dobrym stanie dzięki suchym warunkom pustynnym.

Wciąż nie wiadomo, jaka dokładnie była funkcja tej piramidy. Archeolodzy podają różne teorie. Z racji położenia w strategicznym miejscu, być może była to wieża strażnicza lub punkt obserwacyjny, skąd obserwowano szlaki handlowe prowadzące z Morza Martwego do wybrzeży Morza Śródziemnego. Możliwe też, że było to miejsce pochówku wysoko postawionej osoby, a nawet lokalnego władcy albo też miejsce kultu, świątynia.

Tajemnicza piramida znaleziona na pustyni judzkiej to nie jedyne ciekawe znalezisko w regionie, jakie odkryto w ostatnich latach. Niedawno znaleziono np. mającą 5 tysięcy lat budowle w kształcie półksiężyca w pobliżu Morza Galilejskiego i 3800-letnie sklepione przejście w Dolinie Jezreel. W ramach szeroko zakrojonych badań archeologicznych zlokalizowano ponadto 900 jaskiń, w których znajdowały się starożytne rękopisy i fragmenty ceramiki

Odkrycie piramidy otwiera nowy rozdział w badaniach nad starożytną historią Izraela i Bliskiego Wschodu. W najbliższych miesiącach archeolodzy przeprowadzą szczegółowe analizy odkrytych artefaktów, a wyniki ich badań mogą rzucić nowe światło na kulturowe i polityczne realia okresu hellenistycznego w tym regionie.

