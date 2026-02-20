Rodzinne pochówki sprzed 5500 lat. Taki zwyczaj zaskoczył badaczy
Rodzinne pochówki sprzed 5500 lat. Taki zwyczaj zaskoczył badaczy

Pochówki rodzinne na Gotlandii sprzed 5500 lat
Pochówki rodzinne na Gotlandii sprzed 5500 lat Źródło: Johan Norderäng (CC BY-SA 4.0)
Na Gotlandii znaleziono grobowiec, w którym pochowano nastoletnią dziewczynę. Na jej piersi złożono kości jej zmarłego wcześniej ojca. To zaskakujący rytuał. Okazuje się, że nie jest to odosobniony zwyczaj.

Nowa analiza DNA szkieletów wykopanych na neolitycznym cmentarzysku łowców-zbieraczy w Szwecji ujawniła zaskakujące rytuały.

Badania prowadzone na szwedzkiej wyspie Gotlandia wykazały, że niektórzy z ostatnich europejskich łowców-zbieraczy zostali pochowani w jednym grobie nie tylko ze swoimi bliskimi krewnymi, lecz z ludźmi spokrewnionymi znacznie dalej.

Rodzinne powiązania

Od czasu pierwszych wykopalisk w 1983 roku, na stanowisku Ajvide na wyspie Gotlandia, odkryto 85 grobów z kultury ceramiki dołkowej, społeczności łowców-zbieraczy, która zamieszkiwała ten obszar około 5500 lat temu. Choć w tamtym czasie rolnictwo w Europie było już rozpowszechnione, to w niektórych miejscach w Skandynawii wciąż mieszkali łowcy-zbieracze, którzy zajmowali się głównie polowaniem na foki i rybołówstwem.

Miejsce, gdzie znaleziono tajemnicze pochówki było zamieszkane przez co najmniej czterysta lat. Wykopaliska na cmentarzysku ujawniły, że w ośmiu grobowcach znajdują się szczątki więcej, niż jednej osoby. Początkowo znaleziono pochówek młodej dziewczyny i jej ojca. Później okazało się, że w kolejnych grobach zostały pochowane osoby spokrewnione ze sobą w znacznie dalszym stopniu.

Wioska rybacka na Gotlandii

W jednym grobie archeolodzy znaleźli szkielet dorosłej kobiety oraz szkielety dwójki małych dzieci. Analiza DNA przeprowadzona przez badaczy wykazała, że byli to chłopiec i dziewczynka, którzy byli rodzeństwem. Kobieta nie była jednak ich matką; mogła zaś być siostrą ich ojca lub ich przyrodnią siostrą.

W drugim grobie znajdowały się szkielety chłopca i dziewczynki pochowanych razem. Analiza DNA wykazała, że byli oni krewnymi trzeciego stopnia (dzielili jedną ósmą DNA) i prawdopodobnie byli kuzynami. W trzecim grobie analiza DNA szkieletów dziewczynki i młodej kobiety wykazała, że również były one krewnymi trzeciego stopnia, prawdopodobnie kuzynkami lub ciotką i siostrzenicą.

W czwartym grobie znajdowała się młoda dziewczyna pochowana na plecach w pozycji wyciągniętej, ze stertą kości na niej i obok niej. Za pomocą analizy DNA naukowcy odkryli, że kości należały do ojca dziewczynki. Mężczyzna zmarł najprawdopodobniej przed swą córką. Kiedy ona zmarła, jego kości zostały wykopane i przeniesione do grobu córki z innego miejsca.

– Co zaskakujące, analiza wykazała, że wiele osób pochowanych razem było krewnymi drugiego lub trzeciego stopnia. Sugeruje to, że osoby te dobrze znały swoje linie rodzinne i że relacje poza najbliższą rodziną odgrywały istotną rolę w tej społeczności. – mówiła współautorka badań na Gotlandii, Helen Malmström z Uniwersytetu w Uppsali.

Badanie pochówków ze stanowiska Ajvide jest pierwszym, które bada relacje rodzinne wśród skandynawskich neolitycznych łowców-zbieraczy. Planowane są dalsze prace. Naukowcy zamierzają przeanalizować wszystkie szkielety odzyskane z cmentarzyska, aby dowiedzieć się więcej o strukturze społecznej, historii życia i obrzędach pogrzebowych starożytnych łowców-zbieraczy.

Opracowała: Anna Szczepańska
Źródło: DoRzeczy.pl / livescience.com