Obraz Tamary Łempickiej sprzedany w Londynie za zawrotną kwotę

24 czerwca tego roku obraz jednej z najsłynniejszych polskich malarek, Tamary Łempickiej, został sprzedany za kwotę 10,5 miliona dolarów.

Rewolucyjne dzieło

Dom aukcyjny Sotheby's określił obraz Łempickiej mianem „najwspanialszego dzieła Łempickiej, jakie kiedykolwiek trafiło na rynek”. Znawcy twierdzą, że nie jest to określenie przesadzone.

Jak dotychczas, 13 najwyższych cen zapłaconych za obrazy Łempickiej dotyczyło obrazów ukazujących kobiet. Najdrożej został sprzedany, jak dotąd, obraz „Portret Marjorie Ferry”, który pozostaje jednocześnie jednym z najdrożej sprzedanych kiedykolwiek dzieł polskiego artysty. Został on sprzedany w 2020 roku za 21,2 milionów dolarów na londyńskiej aukcji Christie's.

– „La Belle Rafaela” to po prostu arcydzieło” – powiedział w oświadczeniu przed aukcją André Zlattinger, szef sztuki nowoczesnej w Sotheby's i dodał: – Łempicka okazała się rewolucjonistką, przedstawiając uwodzicielski kobiecy akt z kobiecej perspektywy.

Kim była kobieta z obrazu? Opisując swoje pierwsze spotkanie z Rafaelą, prostytutką, którą spotkała w paryskim Bois de Bologne w połowie lat 20. XX wieku, Łempicka nazwała ją „najpiękniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek widziała”.

Rafaela miała być muzą i kochanką Łempickiej; malarka nie stroniła od kontaktów seksualnych zarówno z mężczyznami, jak kobietami. Przedstawiający ją obraz wywołał wielkie poruszenie na paryskim Salonie Jesiennym w 1927 roku, jeszcze bardziej rozsławiając Łempicką, która przez kolejną dekadę była jedną z najmodniejszych i najbardziej rozchwytywanych malarek wyższych sfer w Europie.

W ostatnich dniach dzieło zostało wystawione w Londynie. Przewidywano, że zostanie sprzedany za kwotę od 8 do 12 milionów dolarów. Poprzednio obraz „La Belle Rafaela” został wystawiony na aukcji w 1985 roku. Wtedy sprzedano go za 242 tysiące dolarów, co stanowiło wówczas rekordową cenę, jaką „zarobiła” twórczość tej artystki.

