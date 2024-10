Wypadek na Montparnasse. Wiszący pociąg i kultowe zdjęcie

W wyniku tej katastrofy ucierpiało kilka przypadkowych osób. Szczęśliwie pasażerom pociągu nic się nie stało. Wypadek na stacji Montparnasse z 1895 roku jest – przez wykonane wówczas zdjęcia – jednym z najbardziej znanych tego typu zdarzeń w historii.

„Zawieszony” w powietrzu pociąg

22 października 1895 roku pociąg nr 56 ruszył ze stacji Granville. Celem podróży był Paryż i stacja Paris-Montparnasse. Skład był ciągnięty przez lokomotywę nr 721. Do niej podłączone były, w kolejności: dwa wagony bagażowe, wagon pocztowy, dziesięć wagonów pasażerskich i kolejny wagon bagażowy. Kiedy pociąg dojechał do stacji Wersal, miał siedem minut opóźnienia. Maszynista chciał nadrobić „brakujące” minuty i przyspieszył, osiągając nieco za dużą, biorąc pod uwagę bliskość do stacji Montparnasse, prędkość. Skład wjechał na końcową stację z prędkością aż 40 km/h. Maszynista chciał hamować, lecz nie wszystkie mechanizmy w pociągu zadziałały należycie. Kierownik pociągu ponadto zbyt późno zareagował na alarmującą prędkość składu i zaciągnął hamulec bezpieczeństwa zbyt późno. Pociąg nie zdołał wyhamować. Uderzył w barierę wykonaną z trzech drewnianych belek, następnie w betonową zaporę i ścianę budynku. Przeszkody te wyhamowały pociąg, ale nie zdołały go zatrzymać. Skład przetoczył się ostatecznie przez ostatnie zapory, po czym przebił ścianę dworca i wypadł na ulicę. Na szczęście jego prędkość była już na tyle mała, że na zewnątrz wypadła tylko lokomotywa oraz jeden wagon „zawieszając” się między chodnikiem a wybudowanym nad nią dworcem. Reszta składu, przede wszystkim wagony pasażerskie, pozostały wewnątrz. Tylko dzięki temu udało się uniknąć większej katastrofy, pociągiem podróżowało 130 osób.

Lokomotywa spadła na kiosk, niszcząc go zupełnie. Zdemolowany został również stojący obok przystanek tramwajowy. W wyniku wypadku kolejowego zginęła na miejscu Marie-Augustine Haguillard pracująca w kiosku. Kilku osobom udało się uniknąć śmierci w ostatniej chwili, gdyż przestraszeni hałasem dobiegającym z dworca, uciekli. Rannych zostało kilka osób, w tym maszynista i kierownik pociągu.

Wypadek przyciągnął wielu gapiów. Widok wiszącej nad ulicą lokomotywy był niezwykle surrealistyczny. Ludzie gromadzili się, niektórzy robili zdjęcia. Nad tłumem w końcu trzeba było zapanować. Wezwane na miejsce służby musiały utworzyć kolejkę i dopuszczać ludzi pojedynczo w pobliże wypadku, aby każdy mógł lepiej przyjrzeć się tej nietypowej sytuacji. Za obejrzenie zdarzenia pobierano nawet drobne opłaty. Ludzie kupowali też bilety na najtańsze pociągi, aby móc wejść na peron i obejrzeć stojące na feralnym torze wagony. Pociąg stanowił atrakcję przez kilka kolejnych dni. Prasa kpiła nawet, że władze uczyniły z katastrofy kolejowej operę mydlaną, choć te same gazety także korzystały z tego, że temat wypadku na Montparnasse jest tak popularny.

Wiszącą lokomotywę zdjęto znad ulicy 25 października dzięki ogromnej wciągarce i podnośnikom, po czym oddano ją do naprawy. Okazało się, że nie została mocno uszkodzona i można było niedługo później przywrócić ją na tory. Podobnie było z resztą składu – wagony także wróciły do „służby”.

Podczas rozprawy sądowej po wypadku maszynista pociągu dostał karę dwóch miesięcy więzienia oraz otrzymał grzywnę w wysokości 50 franków, zaś kierownik pociągu został ukarany grzywną 25 franków.

Uchodzące za kultowe dzisiaj zdjęcie tego wypadku wykonał anonimowy fotograf. Ujęcie stało się słynne po tym, kiedy 9 listopada 1895 roku pojawiło się na łamach pisma „La Nature”.

