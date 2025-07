Bezpowrotnie utracona Solidarność

W marzeniach była „Polska Solidarna”, w praktyce wyszła „Polska Samoobronna”, gdzie „nieważne, czyje co je, ważne to je, co je moje”

Co się stało z największym zwycięstwem Polaków w XX w? Co się stało z Sierpniem ’80 i z Solidarnością? Moje pokolenie, jak pokolenie Mickiewicza, „jedną tylko taką wiosnę miało w życiu” i dziś, 45 lat po niej, wciąż ciężko mu uwierzyć, że wszystko rozwiało się „jak sen jaki złoty”.