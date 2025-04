Nowe odkrycie. Podziemne miasto w Iranie zaskakuje

W irańskim mieście Abarkuh, położonym w prowincji Jazd, archeolodzy odkryli starożytne, rozległe podziemne miasto, które świadczy o zaawansowanych umiejętnościach inżynieryjnych dawnych mieszkańców tego regionu. Podziemny kompleks obejmuje sieć tuneli i komór o łącznej powierzchni około 60 tysięcy metrów kwadratowych, co stanowi znaczącą część historycznej zabudowy miasta.

Abarkuh od dawna uważane jest za jedno z najważniejszych miast starożytnego Iranu. Znajduje się w centrum tzw. „złotego trójkąta”, czyli w trójce starożytnych osad, wraz z Yazd i Isfahan. Jest to od dawna centrum handlu i ważne centrum religijne dla Persów.

Akwedukty

Główną funkcją podziemnych struktur w Abarkuh, leżącego w suchym, pustynnym klimacie, było zarządzanie zasobami wodnymi otaczającym miasto. System tuneli umożliwiał transport wody z odległych źródeł do miasta, minimalizując parowanie i zapewniając stały dostęp do wody pitnej oraz nawadniania. Dodatkowo, chłodne i dobrze wentylowane podziemne pomieszczenia stanowiły schronienie przed upałem podczas letnich miesięcy.

Oprócz zarządzania wodą, podziemne miasto pełniło funkcję schronienia w czasach konfliktów i najazdów. Ukryte korytarze i komory zapewniały mieszkańcom bezpieczeństwo w obliczu zagrożeń zewnętrznych. Odkrycie kamiennego akweduktu podkreśla zaawansowane techniki budowlane stosowane przez dawnych mieszkańców Abarkuh. Stwierdzono, że materiały użyte do budowy są podobne do tych, które stosowano w okresie dynastii Kadżarów, co sugeruje, że część podziemnych struktur mogła być użytkowana lub modyfikowana w późniejszych okresach historycznych.

Odkrycie podziemnego miasta w Abarkuh rzuca nowe światło na innowacyjność dawnych mieszkańcó Iranu. Podobne podziemne kompleksy odnaleziono w innych częściach kraju, takich jak Nuszabad czy Samen, co świadczy o szerokim zastosowaniu tego typu rozwiązań w starożytnej Persji. Podziemne miasta w Iranie porównywane są także do podobnych struktur w Kapadocji w Turcji, gdzie rozległe sieci tuneli i komór służyły jako schronienia i miejsca kultu.

Czytaj też:

Piramida, o której nikt nie wiedział. Co zagadka z pustyni judzkiej zmieni w archeologiiCzytaj też:

Najstarsze łodzie świata mają 40 tys. lat. To więcej, niż można było przypuszczaćCzytaj też:

Zapomniana egipska dynastia Abydos. Czy to odkrycie zmieni historię?